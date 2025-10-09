Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel boykot listesini güncelleyerek Espressolab'ı listeden çıkardığını duyurdu.

Şişli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özel,

"Espressolab, üniversite kampüslerinde bulunan mağazalarının kârını 19 Mart için oluşturulan fona aktaracak.

Kampüslerdeki fiyatları düşürmüşler, gençler kabul etmedi.

Onlar 'Biz hangi kampüsteysek bütün karımızı 19 Mart'ta bursu kesilen öğrenciye burs olarak, yurttan çıkarılan öğrenciye yurt olarak, işinden olan maaşı kesilenlerin çocuklarına yardım için oluşturulan fona aktarıyoruz' dediler." açıklamasında bulunmuştu.

Özgür Özel'in boykot listesindeki Espressolab'le ilgili açıklamasına AK Parti'ye yakın bir isim olan gazeteci Nedim Şener'den tepki geldi.

Mafyavari bir yöntem...



Özgür Özel'e seslenen ve ''Mafya yönetimi olan “Kafa kopartmayı” ahtapot Ekrem adamlarından öğrenmiş herhalde.'' diyen Nedim Şener,

''Boykot listesine alıp,

para karşılığı listeden çıkarmak…

En son kaça olur Özgür Özel?

Hayır bir de yolsuzluk ve rüşvet operasyonu için FON oluşturmuş.'' mesajı verdi.