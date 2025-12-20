Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 76’ncısı Edirne’de gerçekleştirildi. Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yaptı.

Özel, konuşmasına Edirnelilere seslenerek başladı. Edirne’yi ve Edirnelileri sevdiklerini ifade eden Özel, mitinglerin 76’ncısında haksızlığa ve adaletsizliğe itiraz etmek, seçilmişlere sahip çıkmak ve Cumhuriyet ile seçme ve seçilme hakkını savunmak için bir araya geldiklerini söyledi. Özel, seçilmişlere ve cumhurbaşkanı adaylarına sahip çıkacaklarını ifade ederek katılımcılara çağrıda bulundu.

Konuşmasında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’a da yer veren Özel, Akın’ın 20 aydır görevde olduğunu, Edirnelilerin yarısının oyuyla seçildiğini ve memnuniyet oranlarının anketlerde yükseldiğini dile getirdi. Akın’ı daha önce Edirnelilere emanet ettiğini belirten Özel, belediye başkanına destek mesajı verdi.

Özel, iktidara yönelik eleştirilerinde, seçim dönemlerinde oy isteyen ancak seçim sonrasında Edirne’ye sırtını dönen bir anlayış olduğunu savundu. Yandaş basına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, yalan manşetlerle kamuoyunun yönlendirilemeyeceğini ifade etti.

İmamoğlu’nun mektubu mitingde okundu

Mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasından önce tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektup okundu. İmamoğlu, mektubunda Edirnelilere hitap ederek, Edirne’yi ve Edirnelileri selamladı. Edirne’ye ve halkına duyduğu özlemi dile getiren İmamoğlu, mektubunda Selimiye Camii’ne ve kentin tarihsel önemine de değindi.

İmamoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’a ve CHP Edirne İl Örgütü’ne teşekkür ederek, demokrasi ve adalet mücadelesinde verdikleri destekten dolayı şükranlarını sundu. CHP’nin zor bir dönemden geçtiğini belirten İmamoğlu, baskılara ve tehditlere rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Mektubunda genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek’i anan İmamoğlu, bu kayıpların kendilerini derinden yaraladığını söyledi. İmamoğlu, bu isimlerin hayallerindeki özgür, adil ve mutlu Türkiye’yi kurmanın sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Hukuk, demokrasi ve sınırlar vurgusu

İmamoğlu, Edirne’nin bir sınır kenti olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin sınırlarını korumanın yalnızca dış sınırlarla sınırlı olmadığını ifade etti. Hukukun, demokrasinin ve vatandaş haklarının da korunması gerektiğini belirten İmamoğlu, bu sınırların ihlal edilmesinin ülke güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.

Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden İmamoğlu, ülkenin ya daha derin krizlere sürükleneceğini ya da hukuka, demokrasiye ve ortak akla dayalı bir düzen kurulacağını dile getirdi. Milletin iradesinin açık olduğunu belirten İmamoğlu, erken seçim talebini yineledi.

Yargı kararları ve erken seçim çağrısı

Mektubunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarının uygulanmadığını belirten İmamoğlu, yargının siyasetten arındırılması gerektiğini ifade etti. Hiç kimsenin hukukun ve millet iradesinin üzerinde olmadığını vurgulayan İmamoğlu, milletin sandıkta adalet ve özgürlük talebini ortaya koyacağını söyledi.

İmamoğlu, mektubunu “Her şey çok güzel olacak” ifadeleriyle tamamladı.