Son Mühür/Merve Turan- Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi, Show TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Pınar Erbaş, yaşadığı süreç nedeniyle bir süre ekrandan uzak kalacağını açıkladı. Erbaş, dün akşam Ana Haber bülteninde yer almadı.

“Gücüm tükendi” açıklaması

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Erbaş, son günlerde hem mesleki hem de kişisel olarak ağır bir dönemden geçtiğini belirtti. Uzun süredir uykusuz şekilde haber sunduğunu ifade eden Erbaş, bu süreci sürdürmekte zorlandığını kaydetti.

Erbaş açıklamasında, hayatının bir dönemine ilişkin gerçeklerle yüzleştiğini vurgulayarak, yaşananların kendisi üzerinde ciddi bir yıpranmaya yol açtığını dile getirdi. Bu nedenle artık ilgili haberleri sunacak gücü kalmadığını belirten Erbaş, ekrana ara verme talebinde bulunduğunu duyurdu.

İddialar ve yanıt

Bazı iddialarda Erbaş’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ekrandan çekildiği öne sürülse de, gazeteci bu iddiaları doğrulamadı. Erbaş, açıklamasında ekrandan ayrılma kararının kendi talebi olduğunu ifade etti.

Yönetime teşekkür

Pınar Erbaş, izin talebinin kanal yönetimi tarafından anlayışla karşılandığını ve süreçte kendisine hassasiyet gösterildiğini belirterek yöneticilerine teşekkür etti. Erbaş’ın ekrana ne zaman döneceğine ilişkin ise herhangi bir takvim paylaşılmadı.