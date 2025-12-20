Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yurt dışından Türkiye’ye dönerek Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Saran’a “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımını kolaylaştırma ve kullanma” suçlamaları yöneltilmişti. Saran’ın adliyeye gelmesinin ardından saat 10:45 civarında ifadesi alınmaya başlanmıştı.

Yeniden adliye yolu

İfade süreci tamamlanan Saran, kan ve saç örneği verilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemlerinin ardından Saran, yeniden adliyeye getiriliyor.