ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a yakın bir bölgede iki Ulusal Muhafız mensubuna yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrasında sert bir açıklama yayımladı. Saldırıyı "tüm ABD ulusuna karşı işlenmiş bir suç ve terör eylemi" olarak nitelendiren Trump, saldırganın hak ettiği en ağır cezayı alması için kararlı olduğunu belirtti. Trump, Afganistan uyruklu olduğu bildirilen saldırganın ülkeye girişinden ise selefi Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu.

Şükran günü arifesinde düzenlenen "Canice pusu"

ABD Başkanı Donald Trump, iki Ulusal Muhafız personeline yönelik düzenlenen saldırının hemen ardından Amerikan halkına hitap etti. Şükran Günü'nden hemen önce, yakın mesafeden gerçekleştirilen bu saldırıyı "canice bir pusu" şeklinde tanımlayan Trump, saldırıya uğrayan muhafızların "DC Safe and Beautiful Task Force (Güvenli ve Güzel DC Görev Gücü)" bünyesinde görevli olduklarını hatırlattı. Bu görev gücünün, başkentin tarihinde şiddet ve genel suç oranlarında emsalsiz bir düşüş sağlayan en başarılı kamu güvenliği operasyonu olduğunu vurguladı.

"Saldırgan en ağır bedeli ödeyecek" sözü

Gerçekleştirilen bu alçak saldırının salt bir kötülük ve terör eylemi olduğunu belirten Trump, bu eylemin tüm millete karşı işlenmiş bir suç ve insanlığa karşı işlenmiş bir cürüm teşkil ettiğini ifade etti. Bu akşam tüm Amerikalıların kalplerinin, vurulan West Virginia Ulusal Muhafızları'nın iki üyesi ve aileleriyle attığını dile getirdi. Duyulan büyük acı ve üzüntünün yanı sıra haklı bir öfke ve sarsılmaz bir kararlılık içinde olduklarının altını çizen Trump, "ABD Başkanı olarak, bu vahşete imza atan saldırganın mümkün olan en ağır bedeli ödemesini sağlamakta kararlıyım" dedi.

Saldırganın barınma statüsü ve biden eleştirisi

Saldırganın uyruğuna dair kamuoyunda yer alan bilgileri doğrulayan Trump, "ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın, gözaltındaki şüphelinin Afganistan'dan ülkemize girmiş bir yabancı olduğundan emin olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı. Şüphelinin ABD'ye gelmesinden eski Başkan Joe Biden ve yönetimi sorumlu tutan Trump, "Saldırgan, dünyanın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021'de Biden yönetimi tarafından organize edilen ve o meşhur, herkesin konuştuğu uçuşlarla getirildi. Buradan gelenlerin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Hiçbir bilgi yoktu. Bu kişinin barınma statüsü, Başkan Biden tarafından imzalanan bir yasayla uzatılmıştı; Biden ülke tarihinin en başarısız başkanıdır" sözleriyle ağır eleştirilerde bulundu.

"Bu tür saldırılara tolerans göstermeyeceğiz"

Yaşanan bu saldırının, ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük ulusal güvenlik tehdidini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Trump, "Hiçbir ülke, kendi varlığını tehlikeye atan bu tür bir riske tolerans gösteremez" dedi. Bu iddiasını desteklemek için ABD'nin Minnesota eyaletini örnek gösteren Trump, "Örnek olarak, yüz binlerce Somalilinin ülkemizi sömürdüğü ve bir zamanların o harika eyaletini yok ettiği Minnesota'yı verebiliriz. Milyarlarca dolar kaybediliyor ve Somalili çeteler; daha hükümeti, kanunu, suyu, ordusu, hiçbir şeyi olmayan bir ülkeden geliyor. Onların ülkemizdeki temsilcileri bize Anayasamız hakkında ve ülkemizin ne kadar kötü olduğu konusunda vaaz verirken, ülkemizde bulunmaması gereken insanlar tarafından kanun ve düzene karşı yapılan bu tür saldırılara tahammül etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Amerika terör karşısında asla boyun eğmeyecek"

Trump, Biden döneminde Afganistan'dan ülkeye giriş yapan her yabancının yeniden incelemeye alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, "Ve buraya ait olmayan veya ülkemize hiçbir fayda sağlamayan diğer tüm yabancıların uzaklaştırılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıyız. Ülkemizi sevmiyorlarsa onları istemiyoruz. Amerika terör karşısında asla eğilmeyecek ve asla boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı.

Başkentin güvenliği için ek 500 muhafız talimatı

Washington D.C.'yi koruma görevi sırasında saldırıya uğrayan iki personelin onurla yerine getirdiği görevden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Trump, bu amaçla Savunma Bakanlığı'na başkenti korumak üzere 500 ek muhafız görevlendirmesi talimatı verdiğini bildirdi. Trump, "Amerika'yı yeniden tamamen güvenli hale getireceğiz ve bu barbarca saldırıyı gerçekleştiren kişiyi, ters yönden gelen kurşunlar zaten gereğini yapmadıysa, hızlı ve kesin şekilde adalete teslim edeceğiz" dedi. Görev başındayken saldırıya uğrayan iki Ulusal Muhafız personeline minnettarlığını dile getiren ve tüm ABD kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Trump, Amerikan halkını ağır yaralanan bu iki personel ve aileleri için dua etmeye davet etti.