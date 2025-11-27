Son Mühür- Hong Kong tarihinin en büyük yangın felekatlerinden biriyle mücadele ediyor.

Kuzey Tai Po bölgesinde bulunan sekiz blokluk sitede 4 bimn 600'den fazla insanın yaşadığı belirtildi.

Yetkililer, yangının dört blokta kontrol altına alındığını, üç blokta ise operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Olay yerinden gelen görüntülerde, bambu iskele ve yeşil inşaat ağlarıyla kaplı 32 katlı kulelerden en az ikisinden alevlerin hala yükseldiği, gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.



Hong Kong polisi en az 44 kişinin ölümüne, yaklaşık 300 kişinin kaybolmasına neden olan büyük yangının, bakım çalışmaları sırasında kullanılan güvenli olmayan iskele ve köpük malzemelerden yayılmış olabileceğini açıkladı.

Ölenlerin arasında itfaiyecilerin de bulunduğu belirtilirken hastanede tedavi altına alınanlardan 45'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



5.Seviye alarm verildi...



Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangında hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dilerken Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.

