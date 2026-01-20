Son Mühür- İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya barışı için yaşama geçirilen Birleşmiş Milletler, ABD'nin son Venezuela operasyonu olmak üzere dünyanın çatışma alanlarının tamamında etkisiz kalarak kurumsal kimliğini sorgulatır hale geldi.



Dünya beşten büyüktür...



İkinci Dünya savaşının galibi ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkıyla oturduğu süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Dünya beşten büyüktür'' sloganı dünya çapında ses getirmişti.

Birleşmiş Milletler'in geleceğini sorgulatan adım ABD Başkanı Trump'tan geldi.



60 ülkeye davet var...



Gazze'de ''Barış Kurulu'' oluşturmak için harekete geçen Trump'un aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 60 ülkeye katılım mektubu gönderdiği ortaya çıkmıştı.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre kurulun taslak tüzüğüne göre yönetim kurulu ömür boyu Trump'ın başkanlığında olacak ve ilk olarak Gazze çatışmasını ele alacak, ardından diğer çatışmaları da kapsayacak şekilde genişletilecek.



1 milyar dolar gerekiyor...



Taslak tüzüğe göre Trump, 60 ülkeyi "Barış Kurulu"na katılmaya davet etti, ancak kalıcı üyelik 1 milyar dolar ödeyenlere verilecek.

Trump'ın Barış Kurulu çağrısında bulunduğu Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev,'ın davete olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Haber ilk olarak Tengri haber sitesi tarafından duyuruldu.



Macron sıcak bakmıyor...



Fransa'nın köklü gazetelerinden Le Monde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Gazze'de "Barış Kurulu"na katılması için Trump'ın davetine sıcak bakmadığını yazdı.

Haberde, ABD'nin girişiminin Gazze bağlamının ötesinde olduğuna işaret edilerek, Birleşmiş Milletler'in yapısı ve ilkeleri konusunda soru işaretleri yarattığı vurgulandı.

