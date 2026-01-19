Pakistan’ın en büyük şehirlerinden biri olan Karaçi’de bulunan Gul Plaza Alışveriş Merkezi’nde çıkan yangın büyük bir faciaya dönüştü. Cumartesi gecesi başlayan ve yaklaşık 33 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıktı.

Yangın gece saatlerinde başladı

Yetkililerden alınan bilgiye göre yangın, cumartesi günü yerel saatle 22.00 sıralarında AVM’de başladı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın farklı katlarına yayıldı. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalanlara ulaşmakta güçlük çekildi.

33 saatlik zorlu mücadele

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için yaklaşık 33 saat boyunca aralıksız çalıştı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada arama kurtarma ekipleri, enkaz altından 12 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece can kaybı 26’ya yükseldi.

Arama çalışmaları ikinci katta sürüyor

Yetkililer, binanın birinci katındaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, ekiplerin ikinci katta çalışmalarını yoğunlaştırdığını bildirdi. Yangının etkisiyle yapının bazı bölümlerinde ciddi hasar oluştuğu kaydedildi.

65 kişiden haber alınamıyor

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Murtaza Wahab, şu ana kadar 18 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Wahab, yangın sırasında alışveriş merkezinde bulunduğu değerlendirilen 65 kişiden ise hâlâ haber alınamadığını belirtti.

Yangın üçüncü katta yeniden alevlendi

İtfaiye yetkilileri, arama kurtarma çalışmaları devam ederken binanın üçüncü katında yangının yeniden başladığını doğruladı. Bu durum çalışmaların zaman zaman durdurulmasına neden olurken, ekipler alevleri kontrol altına almak için ek önlemler aldı.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı, binanın yangın güvenliği önlemlerinin de mercek altına alındığı bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha net bilgilendirme yapılacağını ifade etti.