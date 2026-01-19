Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2025 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Çin ana karası nüfusu, 2024’teki 1 milyar 408 milyon 280 bin seviyesinden 2025’te 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi.

Ülke nüfusu bir yılda 3,39 milyon azaldı. Böylece Çin’de nüfus, üst üste dördüncü yılda da düşüş gösterdi. Uzun vadeli gerileme eğilimi ilk kez 2022’de başlamıştı.

Doğum azaldı, ölüm arttı

Çin’de 2025 yılında 7,92 milyon bebek dünyaya geldi. Bu sayı, 2024’te kaydedilen 9,54 milyon doğuma kıyasla yüzde 16,9 düşüş anlamına geldi. Doğum oranı 2024’te binde 6,77 iken, 2025’te binde 5,63’e indi. Bu oran, 1949’dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde ülkede 11,31 milyon ölüm kaydedildi. Ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Ölüm oranı binde 7,76’dan binde 8,04’e çıktı. Nüfusun doğal artış hızı binde eksi 2,41 olarak hesaplandı. Erkek nüfus 716,85 milyon, kadın nüfus ise 688,04 milyon oldu.

Her 6 kişiden biri 65 yaşın üzerinde

Yaş dağılımına göre 16–59 yaş arası çalışma çağındaki nüfus 851,36 milyon ile toplam nüfusun yüzde 60,6’sını oluşturdu. 60 yaş ve üzeri nüfus 323,38 milyon ile yüzde 23 seviyesine çıktı. 65 yaş ve üzeri nüfus ise 223,65 milyona ulaştı. Bu grup, toplam nüfusun yüzde 15,9’unu oluşturdu.

Kent nüfusu artarken kırsal nüfus geriledi

2025’te kentsel nüfus 10,3 milyon artışla 953,8 milyona çıktı. Kırsal nüfus ise 13,69 milyon azalarak 451,09 milyona düştü. Kentte yaşayanların oranı yüzde 67,89’a yükselirken, kırsal nüfusun payı yüzde 32,11 olarak kayda geçti.

Uzun vadeli demografik kırılma

Analistlere göre Çin, nüfusun hızla yaşlandığı ve çalışma çağındaki nüfusun payının daraldığı uzun vadeli bir demografik dönüşüm sürecine girdi. Nüfus artış hızının 2016’dan bu yana düzenli biçimde gerilediği ülkede, önümüzdeki yıllarda nüfus kaybının daha da hızlanacağı öngörülüyor.

Çin yönetimi, 1980’lerden itibaren uygulanan “tek çocuk” politikasını 2016’da iki çocuğa, 2021’de ise üç çocuğa izin verecek şekilde değiştirdi. Ancak ekonomik büyümedeki yavaşlama, yaşam maliyetlerinin yükselmesi ve çocuk yetiştirme giderlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk sahibi olma konusunda mesafeli duruyor.

Uzmanlar, nüfus azalması ve yaşlanmanın ilerleyen yıllarda Çin’in iş gücü kapasitesini daraltacağı ve bunun ekonomik etkilerinin daha belirgin hale geleceği görüşünde birleşiyor.