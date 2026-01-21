ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendisine yönelik suikast tehditlerini hayata geçirmeye kalkışması durumunda, “çok net talimatlar” verdiğini ve bu durumda İran’ın yeryüzünden silineceğini ifade etti.

Trump, ikinci kez göreve gelişinin ilk yıl dönümünde News Nation’a verdiği röportajda ABD’nin iç ve dış politikasına dair açıklamalarda bulundu. İran’dan kendisine yönelik suikast tehditleri ihtimaline değinen Trump, “Bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçar. Onlara son derece sert karşılık veririm.” ifadelerini kullandı. Bu konuda çok net talimatlar verdiğini vurgulayan Trump, “Eğer böyle bir durum yaşanırsa onları tamamen yeryüzünden silerler.” dedi. Trump ayrıca, İran’ın suikast tehditlerine karşı eski Başkan Joe Biden’ın yeterince güçlü bir duruş sergilemediğini ileri sürdü.

Minnesota'da İsyan Yasası

Trump, göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle protestoların yaşandığı Minnesota eyaletinde gündeme getirdiği İsyan Yasası hakkında da açıklamalarda bulundu. Şu an için böyle bir düzenlemeye gerek olmadığını söyleyen Trump, ihtiyaç duyulması halinde yasayı devreye sokabileceğini belirtti. Yasayı uygulamaya almanın “yargı sürecini devre dışı bırakacağını” ve “işleri çok daha kolay hale getireceğini” ifade etti.