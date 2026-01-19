Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçi seçmene seslenerek, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi, ''Ara seçimleri kazanmak zorundasınız, çünkü kazanamazsak beni görevden alacaklar'' sözleriyle dikkat çekmişti.

Reuters'a verdiği röportajda bu iddiasını bir adım ileriye taşıyarak, şaka yollu "Seçimi iptal etmeliyiz" diye konuşmuş ardından ''Ama sonra diktatör diyecekler" diyerek sözlerinden geri adım atmıştı.

Temsilciler Meclisi'nin tamamının, Senato'nun 35 üyesinin değişeceği Kasım ayındaki ara seçimler öncesi Trump'ı rahatlatan anket Wall Street Journal'de yayınlandı.

8-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre Cumhuriyetçi Parti'nin birçok konuda Demokrat Parti'den önde olduğu görülüyor.



Hangi konuda, ne kadar fark atıyor?



Cumhuriyetçiler'in Demokratlar'dan;



Sınır güvenliği: +28 puan

Göçmenlik: +11 puan

Ekonomi: +6 puan

Enflasyon: +6 puan

Tarifeler: +2 puan

Dış politika: +5 puan

Rusya-Ukrayna savaşı: +4 puan önde olduğu görüldü.

Trump destekçilerinin keyfi yerinde...



WSJ'de yayınlanan anket, Trump yanlısı ve MAGA'nın en ateşli savunucularından biri olan sosyal medya fenomeni ve gazeteci Eric Daugharty'yi harekete geçirdi.

Anket sonuçlarının Demokratlar'da panik yarattığını öne süren Eric Daugharty, ''Trump ezip geçiyor'' değerlendirmesinde bulundu.

WSJ'nin anketinde Demokratlar'ın yüzünü güldüren tek alan sosyal güvenlik ve sağlık oldu. Demokratlar'ın bu alanda Cumhuriyetçiler'den +15 puan önde olduğu görüldü.

Hispanik seçmen tepkili...



ICE ajanlarının Minneapolis'te bir çocuk annesi kadını öldürmesinin ardından başlayan tartışmalarda göçmen polisini gereğinden fazla sert bulanların oranının yüzde 61 olduğu ve özellikle Hispanik seçmende Trump'a onayın yüzde 38'e indiğine dikkat çekiliyor.