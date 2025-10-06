İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Liverpool, Fransız yıldız Michael Olise için 150 milyon sterlin (172 milyon euro) tutarında rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor. 2017’den bu yana Liverpool forması giyen Muhammed Salah’ın sözleşmesi 2027’ye kadar sürüyor. Ancak İspanyol basınında çıkan haberlere göre, sezon sonunda Salah’ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor ve Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler aldığı belirtiliyor. Kulüp yönetimi de böyle bir ayrılığa karşı tedbirlerini artırıyor.

Liverpool’un bir numaralı hedefi Michael Olise olarak belirlendi. Bayern Münih’te oynayan 23 yaşındaki Fransız oyuncu, hücum hattındaki çok yönlü oyun stili ve gol vuruşlarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Kırmızılar’ın Olise için rekor bir transfer ücreti ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olise’nin güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Liverpool ise genç yıldızı, uzun vadeli bir yatırım olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.