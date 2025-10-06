Son Mühür - Geçen sezon Süper Lig’den düşen Atakaş Hatayspor, TFF 1. Lig’de zorlu günler yaşamaya devam ediyor. Ligde alt sıralardan kurtulamayan Akdeniz temsilcisi, Bodrumspor deplasmanında aldığı ağır mağlubiyetle taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bodrum Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında kalesinde tam 5 gol gören Hatayspor, sahada etkisiz ve varlık gösteremeyen bir performans sergiledi.

İlk yarıda kabusu yaşadılar

Hatayspor’un mücadele azminden yoksun, dağınık futbolu taraftarların sabrını zorladı. Tribünlerde gerilimin yükseldiği anlarda futbolcular ve teknik ekip yoğun protestolarla karşılaştı. Takımlarının isteksiz oyununa daha fazla katlanamayan Hataysporlu taraftarlar, ilk yarının sonunda tribünleri terk ederek tepkilerini güçlü bir şekilde gösterdi.

Tepkiler çığ gibi

Maçın ilk yarısında 5 gol yiyen Hatayspor’un performansı, taraftarlarca “kabul edilemez” şeklinde değerlendirildi. Sosyal medyada da tepkilerini gösteren taraftarlar, yönetim ve teknik heyete istifa çağrısında bulundu. Birçok Hataysporlu, “Bu kadar emeğe ve yolculuğa yazık” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

İkinci yarıyı izlemediler

Yaklaşık 1.200 kilometrelik yolu otobüsle 15 saatte kat eden yüzlerce Hatayspor taraftarı, maçın ikinci yarısını izlemeyi reddetti. Tepkilerini göstermek amacıyla ilk yarı sonunda tribünleri terk eden taraftarlar, otobüslere binip Hatay’a dönmeye başladı. Bu davranışları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve “gerçek taraftarın sessiz protestosu” şeklinde değerlendirildi.