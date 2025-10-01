Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz devi Liverpool’u Rams Park’ta ağırladı. Tarihi atmosferde sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, 55 bin taraftarın coşkusuyla Liverpool’u adeta sıkıştırdı. Maça yedek başlayan Mohamed Salah, stat atmosferinin etkisiyle zor anlar yaşadı. İlk yarıda yedek kulübesinde oturan Mısırlı yıldızın, yoğun ıslıklar nedeniyle kulaklarını kapattığı anlar sosyal medyada büyük yankı buldu; taraftarlar bu görüntülere “Cehenneme hoş geldin Salah” yorumlarıyla karşılık verdi. İkinci yarıda Gakpo’nun yerine oyuna dahil olan Salah, Galatasaray savunmasına karşı beklenen performansı sergileyemedi. Liverpoollu futbolcuların sık sık tribünlerdeki atmosferi izlediği de dikkat çekti.

“Ali Sami Yen Cehennemi”

Galatasaray taraftarlarının yarattığı yoğun baskı, futbol dünyasında “Ali Sami Yen Cehennemi” kavramını yeniden canlandırdı. 1992-93 sezonunda Manchester United’ı eleyerek Şampiyonlar Ligi’ne katılan Galatasaray, o tarihten bu yana İstanbul’u Avrupa’nın en zor deplasmanlarından biri haline getirdi. Manchester United’ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson da otobiyografisinde, İstanbul’daki maç atmosferini unutulmaz olarak nitelendirmişti.