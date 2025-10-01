Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en prestijli turnuvalarından birinde mücadele ettiklerini belirten Osimhen, “Kulüp ve oyuncular olarak burada olmayı hak ediyoruz. Hedeflerimize ulaşabilecek kapasitedeyiz.

Maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Büyük bir kulübüz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Eintracht mağlubiyetine yanıt niteliğinde performans

Osimhen, Liverpool karşısında sergiledikleri performansın önemli bir mesaj olduğunu vurguladı. “Eintracht Frankfurt mağlubiyetini hak etmemiştik. Oyuncular ve taraftarlar bu maçla birlikte güçlü bir mesaj verdi.

Bu performans, teknik kapasitemizi göstermemiz açısından da kritik oldu. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum, bize gereken özgüveni verdiler. Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakatlıktan dönüş ve hazırlık süreci

Sakatlıktan yeni döndüğünü ve henüz tam kapasiteyle oynamadığını aktaran 26 yaşındaki golcü, sağlık ekibine teşekkür etti. “Yüzde yüz hazır değilim ancak sakatlıktan dönüş sürecimde çok iyi bir çalışma yürüttüler.

Bu sayede maça çıkabildim. Sezon boyunca Beşiktaş maçı bizim için kritik olacak. Zor bir mücadele bizi bekliyor, ancak bu performansımızın üzerine çıkmak istiyoruz” dedi.

Öncelik 3 puan

Osimhen, maç içerisindeki bireysel pozisyonları değerlendirirken şunları söyledi: “Futbolda böyle anlar normal. Kaleci iyi bir tahmin yaptı ama daha iyisini yapabileceğime inanıyordum. Önemli olan üç puan.

Penaltı olarak değerlendirmemek gerekiyor; takım olarak baskı yaptık ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Şu an yüzde 40-50 kapasitemle oynuyorum. Yorulduğumda kenara sinyal veriyorum. Taraftarlara da destekleri için teşekkür ediyorum.”