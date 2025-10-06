Son Mühür- Türk televizyon sektörü, küresel alanda büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Yakında izleyiciyle buluşacak olan “Sakıncalı” dizisi, Venedik’te düzenlenecek uluslararası lansmanla dünya genelinde tanıtılacak. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yer aldığı yapım, güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

Lansman Venedik’te yapılacak

Dizinin yurt dışı temsilciliğini üstlenen Global Agency, 12 Ekim Pazar günü Venedik’te özel bir lansman düzenleyecek.

Dizi, uluslararası pazara “A Mother’s Oath” (Bir Annenin Yemini) ismiyle sunulacak. Yapım, güçlü bir kadın hikayesini merkezine alırken aynı zamanda dramatik bir aşk temasını da işliyor.

Cannes’dan Venedik’e özel jetlerle davetliler gelecek

Birsen Altuntaş'on haberine göre; Lansmanın dikkat çekici detaylarından biri de organizasyonun kapsamı oldu. Televizyon dünyasının en prestijli fuarlarından biri olan MIPCOM’dan sadece bir gün önce gerçekleştirilecek etkinliğe, Cannes’dan özel jetlerle taşınacak davetliler katılacak.

Bu özel tanıtımda, başrol oyuncularının yanı sıra yapımcı Faruk Turgut, kanal yöneticileri ve 30’dan fazla ülkeden televizyon sektörünün önde gelen temsilcileri hazır bulunacak.

Global Agency’den iddialı açıklama

Lansmana ilişkin değerlendirmede bulunan Global Agency CEO’su İzzet Pinto, Türk dizilerinin uluslararası arenadaki yükselişine dikkat çekti.

Pinto, “Sakıncalı; güçlü kadın hikayesini ve aşkı uluslararası izleyiciye ulaştıracak. Her yıl çıtayı biraz daha yükselterek dizilerimize yakışır lansmanlar yapmayı sürdürüyoruz. Venedik lansmanını da büyük bir heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.