Son Mühür- Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2026 Ünlüler–All Star sezonunun ilk yarışmacısını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ilıcalı, “Survivor 2026 Ünlüler ve All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun başlamasına aylar kala açıklanan ilk isim, izleyicilerde hem merak hem de sürpriz etkisi yarattı. 2000’li yılların başında Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, yarışmanın ilk duyurulan ismi oldu.

Popstar Bayhan Survivor’a katılıyor

2003 yılında Kanal D’de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorum tarzı, sahne duruşu ve özgün tavırlarıyla dikkat çeken Bayhan, müzik kariyerinin ardından bu kez zorlu ada koşullarında mücadele edecek.

Yarışmaya katılacağı haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Bayhan’ın performansı ve ada şartlarına nasıl uyum sağlayacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

Survivor 2026’da sürpriz isimler yolda

Acun Ilıcalı’nın yeni sezon için paylaştığı ilk isim Bayhan olurken, Survivor 2026 Ünlüler–All Star kadrosunda yer alacak diğer isimlerin de önümüzdeki günlerde tek tek açıklanması bekleniyor.