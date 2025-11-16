Sakıncalı dizisi bir annenin yaşadığı adalet ve intikam arayışını konu alıyor. Süreyya adlı karakterin oğlunu kaybetmesiyle başlayan kurgu, aile içi dramla birlikte toplumsal meselelere de değiniyor. Dizi, izleyiciyi derin duygusal bir yolculuğa çıkarırken, olayların gelişimiyle her bölümde yeni sorular doğuyor.

Sakıncalı dizisi, son dönemde televizyon gündeminin öne çıkan konularından biri haline geldi. Dizi, başrol oyuncuları ve işlediği toplumsal temalar sayesinde daha başlamadan büyük ilgi topladı. Özellikle güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle izleyiciler tarafından merakla beklenen yapımlardan biri oldu.

Gündemde olmasının başlıca nedeni, yayımlanmadan önce defalarca değişen yayın günü ve çarşamba akşamı yayınlanacak olması. Dizinin ilk tanıtımlarının paylaşılması, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci gibi popüler isimlerin projede buluşması, dizinin tanıtım sürecinde etkin rol oynadı.

Sakıncalı dizisi ne zaman başlayacak?

Sakıncalı dizisi, hayata karşı güçlü durmaya çalışan bir annenin adalet ve intikam temalı mücadelesini merkezine alıyor. Süreyya karakteri, oğlu Can’ı kaybettikten sonra hem kişisel acısıyla hem de etrafındaki tehlikelerle yüzleşmeye başladı. Dizi, anne ve oğul ilişkisi, aile trajedisi, suç ve adalet ekseninde ilerliyor. Yayın takvimi yapılan son değişiklikle birlikte Sakıncalı dizisinin ilk bölümü, 19 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen yapım, sezonun dikkatle izlenmesi beklenen yeni projeleri arasında yerini aldı.