Bu ay, hem kış sebzelerinin son kez toprağa bırakılabildiği hem de yaz mahsullerinin fide hazırlığının başladığı önemli bir geçiş dönemi. Doğru zamanlama ve uygun tohum seçimiyle mart ekimleri, yaz boyunca bereketli bir hasat garantisi sunuyor.

Mart ayında bahçeye ne ekilir?

Mart ayında bahçeye ekilecek sebzeler arasında bezelye, havuç, ıspanak, marul, roka, maydanoz ve dereotu öne çıkıyor. Bu türler serin havaya dayanıklı yapıları sayesinde toprak henüz tam ısınmadan bile filizlenebiliyor. Ayrıca patates, soğan, sarımsak ve taze soğan gibi kök sebzeleri de mart başında rahatlıkla toprağa bırakılabilir.

Domates, biber ve patlıcan gibi sıcak seven sebzelerin tohumları ise mart ayında doğrudan bahçeye ekilmek yerine iç mekanda viyollerde fide olarak yetiştirilmeli. Havalar iyice ısındığında bu fideler dışarıya aktarılarak sağlıklı bir büyüme süreci başlatılabilir.

Mart ayında saksıya ne ekilir?

Balkonu ya da terası olan kent sakinleri için mart ayı saksıda sebze yetiştirmek adına oldukça verimli bir dönem. Saksıya roka, maydanoz, dereotu, nane ve fesleğen gibi yeşillikler kolayca ekilebilir. Bunların yanı sıra çeri domates ve biber fideleri de uygun boyuttaki saksılarda başarılı sonuçlar veriyor.

Çiçek sevenler için ise kadife çiçeği, petunya, sardunya ve küpeli gibi tohumlu çiçekler mart ayında saksıya ekilebilecek türler arasında yer alıyor. Soğanlı bitkiler de bu dönemde saksılara yerleştirilerek balkonlara renk katabilir.

Mart ayında tarlaya ne ekilir?

Tarla tarımıyla uğraşanlar için mart ayında tarlaya ekilecek ürünler oldukça çeşitli. Bezelye, mercimek, nohut, patates ve yer fıstığı gibi baklagiller bu ayda toprağa bırakılabilir. Kabak, salatalık ve mısır tohumları da mart sonuna doğru ekilmeye uygun hale geliyor.

Meyve fidanları açısından bakıldığında mart ayı neredeyse tüm meyve ağacı türlerinin dikimi için uygun bir zaman dilimi. Çilek, kiraz, erik ve şeftali fidanları bu dönemde toprakla buluşturulabilir. Ancak bölgenizde hâlâ don riski varsa dikim işlemini ayın sonuna ertelemek daha sağlıklı olacak.

Mart ayında seraya ne ekilir?

Sera ekimi yapanlar mart ayında avantajlı bir konumda bulunuyor. Seranın sağladığı sıcaklık kontrolü sayesinde domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi yazlık sebzeler açık alana göre çok daha erken ekilebiliyor. Sera ortamında kabak, fasulye ve kavun tohumları da bu dönemde başarılı şekilde çimlendirilebilir.

Mart ekiminde dikkat edilmesi gerekenler

Mart ayında ekim yaparken toprak hazırlığı büyük önem taşıyor. Kıştan çıkan ağır toprağı havalandırmak, organik gübre ile beslemek ve iyi drenaj sağlamak verimi doğrudan etkiliyor. Don riski devam eden bölgelerde hassas bitkilerin malç veya naylon örtüyle korunması gerekiyor. Ayrıca ekilen tohumların düzenli sulanması ve güneş alan bir konuma yerleştirilmesi, sağlıklı filizlenme için kritik öneme sahip.