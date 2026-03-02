SGK üzerinden gelir veya aylık alan herkesin yararlandığı bayram ikramiyesi uygulaması, yalnızca emeklileri değil vefat eden sigortalının geride kalan eşini ve çocuklarını da kapsıyor. Ancak dul ve yetim bayram ikramiyesi tutarı, hak sahiplerine bağlanan hisse oranına göre farklılık gösteriyor. İşte 2026 yılında dul ve yetimlerin alacağı ikramiye tutarları ve ödeme takvimi hakkında bilinen tüm detaylar...

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor mu?

Evet. Türkiye'deki emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi, SGK'dan aylık veya gelir alan tüm hak sahiplerini kapsıyor. Buna emekliler, maluller, iş kazası gelirleri ve dul-yetim aylığı alan kişiler dahil. Dolayısıyla ölüm aylığı alanlar da bayramda ikramiye ödemesi alacak. Ancak engelli maaşı, evde bakım yardımı veya sosyal yardım alanlar bu kapsama girmiyor.

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Dul ve yetim ikramiyesi, emeklinin tam ikramiye tutarı üzerinden hisse oranına göre hesaplanıyor. Vefat eden sigortalının eşi çalışıyor ya da başka geliri varsa yüzde 50, hiçbir geliri ve hak sahibi çocuğu yoksa yüzde 75 oranında aylık bağlanıyor. Çocuklara ise yüzde 25 hisse üzerinden ödeme yapılıyor.

Mevcut durumda emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL. TBMM'ye sunulması beklenen torba yasa ile bu rakamın artırılması planlanıyor. Kulislerde 5.000 TL, 5.500 TL ve 6.000 TL olmak üzere üç farklı senaryo konuşuluyor. En güçlü ihtimal olarak 5.000 TL öne çıkıyor.

İkramiye 5.000 TL olursa dul ve yetimlerin alacağı tutar şöyle şekillenecek:

Yüzde 75 hisse alan dul eş: 3.750 TL

Yüzde 50 hisse alan dul eş: 2.500 TL

Yüzde 25 hisse alan yetim çocuk: 1.250 TL

2026 dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geldi?

Ocak 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam uygulandı. Bu artış ölüm aylığı alan dul ve yetimlere de aynı şekilde yansıdı. Yapılan zamla birlikte örnek tutarlar şu şekilde oluştu:

Yüzde 50 hisse ile dul maaşı alan bir kişinin Temmuz 2025'te 8.440 TL olan aylığı, Ocak 2026'da 9.468 TL'ye yükseldi. Yüzde 25 hisse ile yetim maaşı alan kişinin 4.220 TL olan ödemesi ise 4.734 TL oldu. Sadece eşe ödenen yüzde 75 hisse ile 11.000 TL dul maaşı alan bir kişinin aylığı ise zam sonrası 12.340 TL'ye çıktı.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde kutlanacak. Resmi ödeme takvimi henüz açıklanmamış olsa da geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce, yani 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Beklenen ödeme sıralamasına göre Bağ-Kur emeklileri 9 Mart Pazartesi, Emekli Sandığı mensupları 10 Mart Salı, SSK emeklileri ise tahsis numaralarının son hanesine göre 11-13 Mart arasında ödemelerini alacak. Dul ve yetim aylığı alanlar da bağlı oldukları kurum ve tahsis numarasına göre aynı takvim içinde ikramiyelerini hesaplarında görecek.

65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Ocak 2026 zammıyla birlikte 65 yaş aylığı da güncellendi. Daha önce 5.388 TL olan tutar, yapılan artışla 6.390 TL'ye yükseldi.