Olay sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında "Fatma Nur Çelik kimdir" sorusu binlerce kez soruldu. Eğitim camiasını yasa boğan bu trajik olayın perde arkası ve hayatını kaybeden öğretmen hakkında bilinen detaylar şöyle.

Çekmeköy'deki bıçaklı saldırı nasıl yaşandı?

Olay, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., henüz aydınlatılamamış bir sebeple yanında taşıdığı bıçakla iki kadın öğretmen ve bir öğrenciye saldırdı.

Saldırıda yaralananlar şu şekilde:

Fatma Nur Çelik (44) – Biyoloji öğretmeni (ağır yaralı)

(44) – Biyoloji öğretmeni (ağır yaralı) Z.A. (52) – Kadın öğretmen

(52) – Kadın öğretmen S.K. (15) – Öğrenci

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Üç yaralı da ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Saldırgan F.S.B. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Fatma Nur Çelik kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Saldırganın daha önce de şiddet geçmişi varmış

Olayın ardından ortaya çıkan çarpıcı bir detay, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Saldırgan öğrenci F.S.B.'nin geçtiğimiz yıl da okulda başka bir kavgaya karıştığı öğrenildi. Daha da dikkat çekici olan ise hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'in, daha önce yapılan bir disiplin kurulu toplantısında bu öğrenci hakkında "Can güvenliğimiz yok" ifadesini kullandığının ortaya çıkması oldu. Bu detay, okul güvenliği konusundaki ihmal tartışmalarını daha da alevlendirdi.

Valilik ve bakanlıktan peş peşe açıklamalar geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenin kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise olaya ilişkin hem idari inceleme hem de soruşturma başlatıldığını, eğitim müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise İstanbul'daki tüm eğitim kurumlarında bir günlük iş bırakma kararı alındığını açıkladı. Yalçın, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek ve hayatını kaybeden öğretmeni uğurlamak amacıyla bu kararın verildiğini belirtti.

Fatma Nur Çelik kimdir?

Fatma Nur Çelik, 44 yaşında bir biyoloji öğretmeni olarak Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapıyordu. Öğretmenin memleketi, evlilik durumu ve çocuk sahibi olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Ailesi ve yetkililer tarafından kişisel bilgiler kamuoyuyla paylaşıldığında detaylar güncellenecek.

Saldırının ardından okulda eğitime bir gün ara verilirken, yaralanan öğrenci ve diğer öğretmenin tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili adli ve idari süreç tüm boyutlarıyla sürdürülüyor.