Elektrik kesintileri ev yaşamını etkileyen sorunlardan biri. Özellikle yaz aylarında veya uzun süreli kesintilerde buzdolabının iç sıcaklığı hızla yükseliyor. Ancak bazı basit yöntemlerle buzdolabı ve dondurucu, elektrik yokken de soğukluğunu koruyabiliyor.

Buzdolabı kapağını kapalı tutun

Kesinti sırasında en önemli kural, buzdolabının kapağını gereksiz yere açmamak. Kapak kapalı kaldığında buzdolabı yaklaşık 6 saat, dondurucu ise 24 saat boyunca soğuk kalabiliyor. Elektrik kesintisi öncesinde hangi gıdalara ihtiyaç duyulacağını planlamak, gereksiz açmaları önleyerek bu süreyi uzatıyor.

Önceden su şişelerini dondurun

Plastik su şişelerini dondurmak, dolap içinde doğal bir "soğuk aküsü" görevi görüyor. Bu yöntem, buzdolabındaki düşük sıcaklığı korurken, dondurucuda soğuk tutma süresini 8–10 saat artırıyor. Uzun kesintilerde gıdaların bozulma hızını yavaşlatıyor.

Dolabı mümkün olduğunca dolu tutun

Buzdolabının dolu olması, iç sıcaklığın daha uzun süre korunmasını sağlıyor. Boş dolaplarda sıcaklık hızla yükseliyor. Dolabı doldurmak için mutlaka yiyecek gerekmez; su şişeleri, buz kapları ve soğutucu jel paketleri de aynı işlevi görüyor.

Gıdaları doğru noktalara yerleştirin

Süt, peynir ve hazır yemek gibi hızlı bozulan ürünler, buzdolabının arka kısmına yerleştirilmeli. Dondurucuda ise et ve balık gibi ürünler birbirine yakın durmalı; bu sayede toplu soğuk blok etkisi oluşuyor ve çözünme süresi uzuyor.

Elektrik kesintileri her zaman önlenemese de, bu basit yöntemler sayesinde gıdalar daha uzun süre taze kalabiliyor. Kapak açmayı sınırlamak, önceden hazırlık yapmak ve dolabı doğru şekilde düzenlemek, evdeki yiyeceklerin bozulmasını önlemenin en etkili yolu olarak öne çıkıyor.