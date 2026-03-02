Listenin geri kalanında ise petrol zengini Körfez hanedanları ve Avrupa'nın köklü lüks markaları dikkat çekti. Dünyanın en zengin ailesi unvanını yıllardır bırakmayan Walton'ların hikayesi, küçük bir kasaba dükkânından başlayıp küresel bir imparatorluğa uzanan etkileyici bir başarı öyküsü olarak öne çıkıyor.

Bloomberg en zengin aileler listesinde kimler var?

Bloomberg sıralamasında ikinci basamağa Abu Dabi'nin hükümdar ailesi Al Nahyan 335,9 milyar dolarla yerleşti. Üçüncü sırada ise Suudi Arabistan'ın kraliyet hanedanı Al Saud 213,6 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Listenin devamında Katar'ın yönetici ailesi Al Thani 199,5 milyar dolarla dördüncü, Fransız lüks moda devi Hermès'in altı kuşaktır süren mirasçıları ise 184,5 milyar dolarla beşinci oldu.

Sıralamanın geri kalanında Koch ailesi (ABD) 150,5 milyar, Mars ailesi (ABD) 143,4 milyar, Ambani ailesi (Hindistan) 105,6 milyar, Wertheimer ailesi (Fransa) 85,6 milyar ve Thomson ailesi (Kanada) 82,1 milyar dolarla ilk 10'u tamamladı.

Walton ailesi kimdir?

Walton ailesinin hikayesi, 1918 yılında Oklahoma'nın küçük Kingfisher kasabasında dünyaya gelen Sam Walton ile başladı. Çocukluğu ABD'nin Büyük Buhran dönemine denk gelen Sam, küçük yaşlardan itibaren gazete dağıtarak ve süt satarak aile bütçesine katkı sağladı. Üniversite yıllarında kasiyerlik gibi işlerde çalışan Walton, 1962 yılında Arkansas eyaletinin Rogers kentinde ilk Walmart mağazasını açtı.

Sam Walton'ın iş modeli son derece basit ama etkili bir formüle dayanıyordu: düşük fiyat, yüksek satış hacmi ve güçlü tedarik zinciri. Bu strateji sayesinde Walmart kısa sürede tüm ABD'ye yayıldı, ardından uluslararası pazarlara açıldı. Sam Walton 1992 yılında 74 yaşında hayatını kaybetti ancak kurduğu mağaza zinciri bugün dünya genelinde 11 binden fazla şubeye ve 2 milyonu aşkın çalışana sahip bir dev haline geldi.

Walton ailesinin serveti nasıl bu kadar büyüdü?

Sam Walton'ın ardından oğlu Rob Walton şirketin yönetim kurulu başkanlığını devraldı. Ailenin hayatta kalan üç çocuğu Alice, Jim ve Rob Walton ile gelini Christy ve torunu Lukas, Walmart hisselerinin yaklaşık yüzde 45'ini kontrol ediyor. Özellikle son yıllarda güçlenen e-ticaret büyümesi ve enflasyon döneminde uygulanan agresif fiyat politikası, şirketin hisselerini yukarı taşıdı ve ailenin toplam servetini yarım trilyon doların üzerine çıkardı.

Alice Walton sanat koleksiyonlarıyla, aile vakıfları ise eğitim ve çevre projelerine verdikleri destekle biliniyor. Walton ailesi perakende sektörünün ötesinde bankacılık, spor kulüpleri ve hayırseverlik alanlarında da etkin bir şekilde varlığını sürdürüyor.