Dünya genelinde hava yolu ulaşımının artmasıyla birlikte havalimanlarındaki yoğunluk da gözle görülür şekilde yükseldi. Bu yoğunluk beraberinde bazı sorunları da getirdi. Özellikle kayıp ve karışan bagaj istatistiklerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı ifade ediliyor.

Yapılan güncel araştırmalara göre, havalimanlarında kullanılan valizlerin yaklaşık yüzde 70 ila yüzde 80’i siyah veya koyu lacivert tonlarında. Bu oran, bagaj bandında birbirine benzeyen onlarca valizin yan yana gelmesine neden oluyor. İşte sorun tam da burada başlıyor.

Koyu renkli bavullar suçlular için avantaj sağlıyor

Güvenlik uzmanları, siyah bavulların kalabalık terminal ortamında adeta “anonimlik” sağladığını belirtiyor. Standart görünümlü, dikkat çekmeyen bir siyah valizle uzaklaşmanın, parlak renkli bir bavula göre daha az fark edilme ihtimali taşıdığı vurgulanıyor.

Bu nedenle hırsızların özellikle yaygın modelleri ve koyu renkleri hedef aldığına dikkat çekiliyor. Kalabalık bir terminalde sıradan bir siyah bavulla yürüyen birini fark etmek gerçekten zor. Bu durum, güvenlik açısından ciddi bir zaaf oluşturuyor.

Bagaj bandında karışıklık artıyor

Lojistik birimlerinden gelen bilgiler de tabloyu destekliyor. Bagaj bandında dönen onlarca benzer siyah valiz, yolcuların zaman zaman yanlış bavulu almasına yol açıyor. Bir yolcu, kendi bavulu sandığı eşyayla terminalden çıkabiliyor. Sonrasında ise kayıp bagaj ofislerinde uzun bir süreç başlıyor.

Yetkililer, “siyah tekerlekli valiz” şeklindeki tanımın ayırt edici bir özellik taşımadığını belirtiyor. Bu durum kayıp eşyaların bulunma süresini uzatıyor, havayolu şirketleri için de ciddi bir operasyonel yük ve tazminat süreci doğuruyor. Yolcular açısından ise hem zaman kaybı hem de stres demek.

Uzmanlar somut adımlar öneriyor

Seyahat güvenliği ve lojistik alanında çalışan uzmanlar, çözümün aslında basit olduğunu söylüyor. Kırmızı, turuncu, neon yeşili ya da desenli bavulların tercih edilmesi öneriliyor. Bu tür renkler hem sahibinin valizini uzaktan tanımasını kolaylaştırıyor hem de güvenlik kameraları açısından ayırt edici oluyor.

Siyah bavul kullanmaya devam edecek olanlara da bazı tavsiyeler var. Parlak renkli valiz kılıfları, dikkat çekici bagaj etiketleri veya sap kısmına bağlanan renkli kurdeleler öneriliyor. Küçük bir detay gibi görünse de, bu kişiselleştirme adımları karışıklık riskini ciddi oranda azaltabiliyor.

Ayrıca valiz içerisine yerleştirilecek akıllı takip cihazlarının da etkili bir yöntem olduğu belirtiliyor. Fiziksel benzerlikten kaynaklanan sorunlarda teknolojik çözümler devreye giriyor ve süreci hızlandırıyor.