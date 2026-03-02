Yapımın bu hafta yayınlanmaması pek çok seyirciyi şaşırttı. Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek ve neden ara verildi gibi sorular kısa sürede binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Cennetin Çocukları bugün neden yok?

Cennetin Çocukları 2 Mart Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yer almayacak. Bunun sebebi aynı saatlerde Türkiye-Sırbistan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasının canlı olarak yayınlanması. Milli maç nedeniyle kanal, yayın akışında değişikliğe giderek diziyi bu hafta programdan çıkardı.

Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir haftalık aranın ardından Cennetin Çocukları 24. bölüm, 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak. Milli maç dolayısıyla verilen aranın tek seferlik olduğu ve dizinin gelecek haftadan itibaren normal yayın düzenine döneceği belirtildi.

2 Mart TRT 1 yayın akışında neler var?

Dizinin olmadığı bu akşam TRT 1 ekranlarında sırasıyla Ramazan Sevinci, Ana Haber, Maç Özel ve ardından Türkiye-Sırbistan basketbol mücadelesi yer alacak. Maçın bitiminin ardından ise Vefa Sultan ve Gönül Dağı tekrarı yayın akışını dolduracak.

Cennetin Çocukları son bölümde neler yaşandı?

Geçen hafta ekrana gelen bölümde Ramazan ayının Arafköy'e getirdiği hareketlilik ön plana çıktı. Adem ile Sezen evlerinin olmadığı gerçeğini ailelerinden gizlemeye devam etti ancak bu sırrın ne kadar süre saklanabileceği soru işareti yarattı. Öte yandan Bayram ve Esmeray kaçış planlarını hayata geçirirken Aytekin onların peşine düştü. İkilinin bu maceradan sağ salim çıkıp çıkamayacağı merakla bekleniyor.

Cennetin Çocukları dizisi hakkında

Cennetin Çocukları, 15 Eylül 2025'te TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan bir aile draması. Soner Caner'in yönettiği yapım, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekiliyor. Dizi, sokaklarda büyümüş eski bir mafya üyesi olan İskender'in Ege kıyısındaki küçük bir kasaba olan Arafköy'e gelişiyle başlayan dönüşüm hikayesini konu alıyor.

Kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur gibi tanınmış isimlerin bulunduğu yapım, her pazartesi saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanıyor. Dizi aynı zamanda dijital platform tabii üzerinden de izlenebiliyor.