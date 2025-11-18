3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka’da sezonun başında kadronun vazgeçilmez ismi olan Onur İnan, geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Kaf-Kaf’ın Başakşehir’den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk iki haftasında Afyonspor ve Kütahyaspor karşısında kaydettiği gollerle takımına galibiyeti getirmişti.

Sakatlık sonrası yedeklik

Sezonun ilk dört haftasında 11’de forma giyen Onur İnan, sakatlık yaşamış ve tedavi sürecinin ardından sahalara dönmesine rağmen as kadroya tekrar giremedi. Genç futbolcu, son iki haftada Uşakspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Tekrar formayı giyme mücadelesi

Karşıyaka teknik heyeti, Onur İnan’ı tekrar ilk 11’e taşımak için performansını yakından takip ediyor. Genç oyuncunun tam kapasiteyle sahalara dönmesi, Kaf-Kaf’ın şampiyonluk hedefi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.