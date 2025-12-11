TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, ligde 12. haftada oynanan tüm maçların iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. Yeşil-kırmızılı yönetim, bahis soruşturması nedeniyle sevk edilen futbolcuların bir gün önce sahaya çıkmasının “ligde adaleti bozduğunu” öne sürdü.

Karşıyaka, TFF’ye yazılı dilekçe sundu

6–7 Aralık tarihlerinde oynanan 12. hafta karşılaşmalarının iptali için TFF’ye dilekçe veren Karşıyaka, maçların adil rekabet koşullarını zedelediğini savundu.

Başvuruda, “Ligin eşitlik ilkesi korunmalıdır” vurgusu öne çıktı.

Bahis oynadıkları tespit edilen futbolcular bir gün sonra sevk edildi

TFF, 8 Aralık Pazartesi günü yaptığı duyuruda amatör lisansla profesyonel ligde forma giydiği ve bahis oynadığı tespit edilen oyuncuları tedbirli olarak PFDK’ya sevk etmişti.

Ancak sevk edilen futbolculardan ikisinin, Karşıyaka’nın 7 Aralık’ta 3-0 mağlup olduğu Eskişehirspor maçında ilk 11’de sahaya çıktığı ortaya çıktı.

“Hakkaniyet açıkça zedelendi”

Karşıyaka’nın TFF’ye sunduğu dilekçede, sevk kararının maçtan yalnızca bir gün sonra açıklanmasının hukuki ve sportif açıdan eşitsizlik yarattığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan bu sevk, kulübümüzün eksik kadro ancak rakip Eskişehirspor’un tam kadro ile çıktığı maçtan tam olarak bir gün sonra yapılmıştır. Bu durum hakkaniyete aykırıdır. Yaşanan eşitsizliklerin önüne geçmek amacıyla 08.12.2025 tarihinden geriye dönük olarak TFF Nesine 3. Lig 4. Grup maçlarının iptali ve ileri bir tarihte yeniden oynanması talep edilmektedir.”

Grupta dengeleri değiştirebilecek karar bekleniyor

Karşıyaka’nın talebi kabul edilirse 12. hafta karşılaşmalarının tamamı iptal edilerek yeniden oynanacak.

TFF’nin nasıl bir karar vereceği merak edilirken, spor camiası bu başvuruyu son yılların en dikkat çekici adımlarından biri olarak değerlendiriyor.