İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi’nde kirliliğe yol açtığı belirtilen gemilere ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak bakanlığa çağrıda bulundu. Tugay, denetimlerin artırılmasını ve sorumlulara ağır yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Körfezde temizlik sürerken yeni kirlilik görüntüleri gündemde

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri körfezde temizlik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, limana yanaşan bazı gemilerin atık bıraktığı iddiası yeniden gündeme geldi.

Başkan Tugay’ın paylaştığı fotoğraf ve videolarda, gemi atıklarının su yüzeyinde oluşturduğu kirlilik açık şekilde görülüyor.

Tugay: “Sahadayız, görevimizin başındayız”

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tugay, belediye ekiplerinin çevre temizliği konusundaki çalışmalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sahada görevimizin başındayız. Liman, tersane, sanayi işletmeleri ve özellikle atık bırakan gemiler denetlenmeli ve ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. İzmir’in geleceği için herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir.”

Tugay’ın açıklaması kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Gemi atıklarının denetlenmesi için açık çağrı

Başkan Tugay, liman işletmeleri, tersaneler ve sanayi kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşların çevre sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle gemilerin körfeze atık bırakmasının önüne geçilmesi için bakanlık düzeyinde daha sıkı denetim talep etti.

Körfezde kirlilik tartışması yeniden büyüyor

Son aylarda artan kirlilik iddiaları ve su yüzeyinde görülen atık birikimleri, İzmir kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli temizlik çalışmaları sürse de, gemi atıklarıyla ilgili denetim sorumluluğu merkezi yönetimde olduğu için konu kent gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi.

