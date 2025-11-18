Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçede faaliyet gösteren minibüsçü, kamyoncu, taksici ve servis esnafıyla Tepe Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Programa Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri ile çok sayıda şoför esnafı katıldı.

“Menemen’de dönüşümün en yakın şahidi sizsiniz”

Konuşmasına, “Ailesine helal lokmayı direksiyon sallayarak götüren değerli şoför kardeşlerim” sözleriyle başlayan Başkan Pehlivan, şoför esnafının Menemen’de yaşanan değişimi en iyi gören kesim olduğunu söyledi. Pehlivan, yol kalitesinin, güvenliğin ve konforun artırılması için çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti.

Başkan Pehlivan, eski otogar kavşağında yapılan 460 metrelik battı çıktının ilçede ulaşım açısından tarihi bir adım olduğunu hatırlatarak, “2 milyon 250 bin metrekare yol yenileme çalışması gerçekleştirdik. Hem esnafımız hem vatandaşımız için ortak fayda gözeterek çalışma yürütüyoruz. Menemen hepimizin.” dedi.

2026 için tır garajı müjdesi

Başkan Pehlivan, toplantının en önemli açıklamasını şu sözlerle yaptı:

“Yaptığımız revize çalışmalarıyla, son derece işlevli ve Menemen’e yakışacak bir şekilde TIR garajımızı 2026 yılında hizmete açıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ilgili tüm birimler yoğun bir mesai yürütüyor.”

Esnaf taleplerini iletti

Toplantıda konuşan Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu, buluşmanın tüm esnaflar için hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından soru–cevap bölümünde esnaflar taleplerini, beklentilerini ve sahada yaşadıkları sorunları dile getirdi. Başkan Aydın Pehlivan, tüm talep ve ihtiyaçların not alındığını belirterek, “Üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.