Sakarya’da özel halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Yunus Demir, iş başında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Sapanca Özel Halk Otobüsleri’nde hem işletmeci hem şoför olan Demir, rutin güzergâhında yolcu alırken kızlarının yaptığı doğum günü sürpriziyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Demir’in kızları Asmin ve Tuğba, gün boyu çalışan babalarının doğum gününü kutlamak için küçük bir plan hazırladı. Bir durakta yolcu gibi otobüse binen iki kız kardeş, ellerindeki pastayı babalarına uzatarak “İyi ki doğdun” dedi. O anlar, otobüste bulunan yolcuların da alkışlarıyla sıcak bir kutlamaya dönüştü.

Sürpriz karşısında neye uğradığını şaşıran Yunus Demir, kısa bir süre duygusal anlar yaşarken, kutlama otobüste samimi bir atmosfer oluşturdu. Bazı yolcular bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Demir, sürpriz kutlamanın ardından seferine devam etti. Yaşanan olay, hem çalışan bir babanın emeğine duyulan saygıyı hem de ailesinin sevgisini gösteren anlamlı bir an olarak sosyal medyada da ilgi gördü.