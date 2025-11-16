Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mevcut metro tünellerinin olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sunacak kapasitede olduğunu açıkladı. 7 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme ağlarının artık sadece ulaşım ve iletişim aracı olmaktan çıkıp, ulusal güvenlik ve sivil koruma sisteminin kritik bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Metro ve demiryolu altyapıları sığınak olarak tasarlanıyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelindeki mevcut ulaştırma altyapılarının kriz anlarında güvenli barınma alanı olarak kullanılabileceğini belirterek, çarpıcı rakamları paylaştı:

"Türkiye genelinde toplam 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunmaktadır. Bu mevcut hatlar, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayacak potansiyeldedir. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünellerimiz, hali hazırda güçlü bir sığınak altyapısı oluşturmaktadır."

Bakan Uraloğlu, ayrıca yeni inşa edilecek metro hatlarının da henüz planlama aşamasında sığınak vasfına uygun şekilde projelendirileceğini, mevcut tünellerdeki eksikliklerin ise hızla giderilerek bu niteliğe kavuşturulacağını kaydetti. Çift hatlı demiryolu tünellerinin genişliği ve hacmi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, bu tünellerin lojistik dışında, özel durumlarda tahliye koridoru ve sığınma amaçları için kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kahramankazan ve Gölbaşı merkezleri kesintisiz yayın ve veri güvenliği sağlayacak

Bakan Uraloğlu, ülkenin dijital ve yayın altyapısının kriz anlarındaki dayanıklılığını artıracak stratejik merkezlere de dikkat çekti:

Kesintisiz Yayın Güvencesi: Türksat'ın Kahramankazan'daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi, yedekli enerji ve iletim sistemleri sayesinde olağanüstü durumlarda devlet yayınlarının kesintisiz sürmesini garantilemektedir. Kriz veya kesinti durumlarında yayın akışı, Türksat'ın güvenli altyapısı üzerinden uyduya aktarılmaya devam edecektir.

Dijital Verilerin Stratejik Sığınağı: Türksat’ın Gölbaşı Yerleşkesi’ne yapılacak yeni veri merkezinin ise Türkiye’nin dijital verileri için stratejik bir sığınak görevi üstleneceğini bildirdi. Bu merkezde, savaş, deprem ve tüm olağanüstü koşullarda devlet ve kurum verileri, tam güvenlik altında ve yedekli enerji-iletişim altyapısıyla korunacak. Siber saldırı veya iletişim kesintisi yaşansa bile e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital hizmetler bu güvenli altyapı üzerinde çalışmaya devam edebilecek.