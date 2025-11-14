Kocaeli merkezli olarak İzmir dahil 11 farklı ilde, internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanları vererek nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüten bir şebekeye yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Aralarında İzmir'in de bulunduğu geniş kapsamlı operasyon neticesinde 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin banka hesaplarında toplam 35 milyon TL'lik yüksek bir hareketlilik tespit edildi.

Soruşturmanın başlaması ve şebekenin yöntemi

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda hareket eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte bungalov kiralama vaadiyle çok sayıda vatandaşı mağdur eden suç örgütünü takibe aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüphelilerin çeşitli internet platformlarında gerçeği yansıtmayan sahte hesaplar oluşturduğu belirlendi.

Şebeke, bu sahte ilanlar aracılığıyla kendilerine ulaşan ve tatil hayali kuran vatandaşları hedef alarak, ön ödeme ya da kiralama bedeli adı altında verdikleri IBAN numaralarına para transferi yapmalarını sağlayarak dolandırıcılık yöntemini uyguluyordu. Yapılan incelemeler, dolandırıcıların banka hesaplarında kısa sürede 35 milyon TL’ye ulaşan bir para akışının gerçekleştiğini ortaya çıkardı.

Eş zamanlı baskınlar ve mağdur sayısı

Toplamda 43 kişinin mağdur edildiği tespit edilen bu nitelikli dolandırıcılık olayının faillerine yönelik düğmeye 11 Kasım tarihinde basıldı. Kocaeli merkezli başlatılan eş zamanlı operasyon, Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin illerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, şebekeyle bağlantılı olduğu belirlenen 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 kişinin ise operasyon öncesinde farklı suçlardan yakalanmış ve cezaevine gönderilmiş olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen deliller ve adli süreç

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen deliller arasında 43 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar (laptop), 3 adet bilgisayar kasası, 8 adet sabit disk (HDD) ve 2 adet tablet bulunuyor.

Emniyetteki sorgulama ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözaltına alınan 37 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere ilgili adliyelere gönderildi. Soruşturmanın derinleştirilerek şebekenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.