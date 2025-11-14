İzmir’in Urla ilçesinde, 1969 yılından bu yana süregelen tapu sorunları, 800 kişilik Urla Teos Yapı Kooperatifi üyelerinin yıllardır ev hayallerine kavuşmasını engelliyor. Yarım asırlık hukuki süreçler, bazı üyelerin yaşamını yitirmesine neden olurken, davalara ikinci ve üçüncü kuşaklar müdahil oldu.

55 yıllık tapu mağduriyeti

Urla Teos Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Göksel, 1969 yılında Yağcılar Köyü’nden yaklaşık 860 dönümlük arsa satın aldıklarını ve mülkiyet haklarını korumak amacıyla kooperatifi kurduklarını belirtti. Ancak, aradan geçen 55 yılda kooperatifin tapuları çeşitli idari ve hukuki gerekçelerle defalarca iptal edildi.

Göksel, “Tapularımızı aldıktan sonra altyapı çalışmalarına başladık; açılan yollar bugün hala kullanılabilir durumda. Kooperatifimizin yanında, aynı satıcıdan arsa alan başka kişiler tarafından yaklaşık 200 villa inşa edildi ve bu yapılar sorunsuz şekilde kullanılıyor. Buna rağmen bizim arazimizin orman vasfında olup olmadığı konusunda dava açıldı ve süreç hala devam ediyor” dedi.

Yıllar süren hukuki süreçler ve ikinci kuşak

Kooperatif üyeleri, arsa tapularını aldıklarında çoğunlukla 30’lu ve 40’lı yaşlardaydı. Göksel, “40 yaşında tapu alan üyelerimiz vefat etti, 30 yaşındakiler ise 82-83 yaşında. Maalesef birçok üye adaletin gerçekleştiğini görmeden hayatını kaybetti.

Davalar 45 yıldır devam ediyor ve artık ikinci ve üçüncü kuşaklar bu sürece dahil oldu. Arazimizin orman vasfında olmadığına dair üniversitelerden bilimsel raporlarımız mevcut. Tüm belgeler olmasına rağmen dava henüz sonuçlanmadı” ifadelerini kullandı.

“Burası orman” iddialarıyla mücadele

Kooperatif üyelerinden Gürsel Hancı, tapularını devletin arsa olarak verdiğini vurguladı. Hancı, “Tapuyu aldığımda burası imarlı arsa olarak kaydedilmişti. Ancak daha sonra ‘burası orman’ denilerek hukuki süreç başlatıldı. Gerekli tüm belgeleri mahkemeye sunduk, ama yaklaşık elli yıldır sonuç alamadık. Adaletin mülkün temeli olduğunu biliyoruz ve haklarımıza bir an önce kavuşmayı bekliyoruz” dedi.

Kalıcı çözüm talebi

Urla Teos Yapı Kooperatifi üyeleri, yıllardır süren tapu iptalleri ve yargı süreçleri nedeniyle mağduriyetlerinin sona ermesini talep ediyor. Üyeler, yarım asırlık mülkiyet sorununa artık kalıcı bir çözüm bulunmasını ve hak ettikleri mülkiyetlerine kavuşmayı bekliyor.