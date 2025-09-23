Son Mühür/Sercan Engerek- Son zamanlarda hukuk bürolarının adıyla vatandaşa mesaj gönderilerek dolandırma girişimleri arttı. Vatandaşlardan “Hakkınızda ceza dosyası” var denilerek yüklü miktarda para talep edilirken, kendi isimleriyle mesaj gönderilen Yankı Hukuk bürosu ise savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. UYAP’tan kontrol edilmediği sürece uzlaştırma faaliyetinin gerçekliği olmadığını vurgulayan Avukat Nur Hâlet Avcıoğlu, uzlaşma dosyası söz konusu olduğunda dolandırıcıların tuzağına düşmemek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

“Yankı Hukuk” adıyla farklı GSM operatörleri ve sabit hatlar üzerinden birçok vatandaşa haklarında uzlaşma kapsamında ceza dosyası bulunduğu ve ceza dosyasının son günü olduğu, mağduriyet yaşamamak için kendileriyle irtibata geçilmesini içeren mesajlar gönderilmeye başlandı.

Şikâyetler artarken merkezi Konya’da bulunan Yankı Hukuk bürosu konuyla ilgili internet sitesinden açıklama yayımladı. Mesajların kendileriyle ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Son günlerde, ‘Yankı Hukuk’ adı kullanılarak, farklı GSM operatörleri ve sabit hatlar üzerinden birçok vatandaşa kısa mesaj gönderildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Büromuzun bu mesajlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hukuk büromuzun adı ve itibarını kullanarak yapılan bu eylemler tamamen bizim dışımızda olup, yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemelerini, kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. Konuya ilişkin gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Ülkenin çeşitli illerinde “Yankı Hukuk” adıyla “bürolar” bulunduğu belirlenirken, merkezi Konya’da olan Yankı Hukuk Bürosu, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

“UYAP’tan kontrol etmediğiniz sürece inanmayın”

Peki, dolandırıcıların vatandaşlara gönderdiği SMS’lerdeki “uzlaşma süreci” gerçekte nasıl yürüyor? Avukat Nur Hâlet Avcıoğlu, konuyla ilgili Son Mühür’e konuştu.

Uzlaştırma kurumunun, uyuşmazlığın yargı dışı yolla ve fakat adli makamlar denetiminde çözümlenmesini amaçlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu belirten Avcıoğlu, hukukta uzlaşma sürecinin nasıl işlediğini anlattı.

Türk Ceza Kanunu kapsamındaki bazı fiillerde uzlaşma süreci işleyebildiğini ifade eden Avcıoğlu, “Bir uzlaştırmacı bir dosyaya atandığında o uzlaştırmacının dosyaya atandığına dair UYAP üzerinden SMS geliyor. Bunu vatandaş UYAP sisteminden kontrol edebilir. UYAP üzerinden bir bildirim almadığı veya alsa bile bunu UYAP’tan kontrol etmediği sürece uzlaştırma faaliyetinin gerçekliği yoktur. Ayrıca haklarındaki dosya uzlaştırmaya gitmişse bunu uzlaştırmacının kendisinden öğrenecekleri sicil numarasıyla adliyeler aracılığıyla da kontrol edebilirler” dedi.

“Telefondan online ödeme gibi bir durum kesinlikle yok”

Avcıoğlu, birçok yurttaşın, mesaj gelen numarayı aradığını ve dolandırma faaliyetinin içine de çoğunlukla böyle çekildiğini vurguladı.

Yurttaşların böyle mesajları dikkate almaması gerektiği belirten Avcıoğlu, uzlaşma sürecine ilişkin şunları söyledi:

“Hukuk bürosundan arayan bir uzlaştırmacıysa kendini öncelikle kendini tanıtması gerekir. Süreci anlatır ve uzlaşma sürecine dahil edilip edilmek istemediğini sorar. Uzlaştırmacıların adliyelerde bürosu vardır ve şahsı oraya çağırır. Ama hiçbir şekilde direkt ‘Ödeme yapın’ diyemez. Adı üzerinde zaten uzlaştırmacı. Mesela dolandırıcılar ‘100 bin lira verirsen dosyanı kapatırız’ diyorlar. Böyle bir para talep edemez. Bu tamamen dolandırıcılık faaliyeti. Bazen de ‘Dosyanızın son günü. Gelin büromuza ödeme yapın’ diyorlar. Ama ‘büro’ başka şehirde. Link veya İBAN göndererek ödeme yapılmasını istiyorlar. Telefon veya link üzerinden online ödeme gibi bir durum kesinlikle yok. Hakkınızdaki bir dosyanız uzlaştırmacıya gelmiş olsa bile ödeme ona yapılmaz. Uzlaştırma taraflar arasında yapılan bir faaliyettir ve ödeme söz konusuysa bu ‘mağdur’a yapılır. Bunun da mutlaka mahkeme kararı gibi bir belgesi olması gerekir. Uzlaşıya varıldığı da ödeme yapıldığı da uzlaştırmacı tarafından tutanağa yazılarak bu belge taraflara mutlaka verilmelidir.”