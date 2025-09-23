Son Mühür- Parti yönetimi, Şimşek’in Tekin ile birlikte yapacağı ortak basın açıklaması gerekçesiyle, “parti disiplinine aykırı davranış” iddiasıyla ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

Kayyum ataması sonrası gelişmeler

CHP’de İstanbul il yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in göreve başlaması, parti içi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Tekin’in yanında yer alan Berhan Şimşek’in disipline sevki, CHP içinde yeni bir gerilimin işareti olarak yorumlandı.

Şimşek’in parti geçmişi

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuş olan Berhan Şimşek, uzun yıllar partide aktif siyaset yürüttü. Ancak son dönemde yaptığı çıkışlarla parti yönetimiyle ters düşmesi dikkat çekti.