Son Mühür- Bölüm başı 4.5 milyon TL alacağı "Aile Bir İmtihandır" dizisi için hazırlık yapan Kenan İmirzalıoğlu’nun estetik yaptırdığı iddiaları, üç hafta önce katıldığı bir ödül töreninde çekilen görüntülerle yeniden gündeme taşındı.

Botoks ve dolgu yapıldığı öne sürüldü

Kulislerde oyuncuya “oyuncu botoksu” uygulandığı, yani mimiklerini kaybetmeden yüzünü daha canlı gösterecek bir işlem yapıldığı iddia edildi. Ayrıca İmirzalıoğlu’nun elmacık kemiği bölgesine dolgu uygulandığı da konuşulanlar arasına girdi.

Yakın çevresine sitem etti

Estetik iddialarının yayılması üzerine Kenan İmirzalıoğlu’nun yakın çevresine, “Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar” ifadeleriyle sitem ettiği öğrenildi.

Ünlü estetik cerrah iddiaları değerlendirdi

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan; ödül töreninde çekilen fotoğrafları Türkiye’nin ünlü estetik cerrahlarından birine gönderdiğini belirterek aldığı yanıtı şöyle aktardı:

“Yüzünde hiçbir şey yok. Mimik yapıyor, kaz ayakları bile belirgin. İşlem uygulanmamış. Ama yaşının iyisi, maşallah.”

Cerrahın yorumu, İmirzalıoğlu’nun herhangi bir botoks ya da dolgu işlemi yaptırmadığı yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Uzun zamandır konuşulan saç protezi iddiası

Kenan İmirzalıoğlu hakkında yıllardır konuşulan bir diğer iddia da yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun saçlarının protez olduğu yönündeki söylentiler, sosyal medyada zaman zaman tekrar ortaya çıkıyor.