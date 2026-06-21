Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından duygusal ve anlamlı bir mesaj paylaştı. Yaşam mücadelesinde babaların birer yol gösterici ve pusula olduğunu vurgulayan Özel, evlatlarına onurlu bir gelecek bırakmak için çalışan tüm babaları selamladı.

"İnsan en çok kendisine yolu öğretenleri düşünür"

Hayatın zorluklarına karşı babaların dik duruşunun çocuklara her zaman örnek olduğunu ifade eden CHP Lideri Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yol uzun ve zor olduğunda insan en çok kendisine yolu öğretenleri düşünür. Dönüp baktığımızda bize her zaman doğru yerde durmayı öğütleyen babamızı görürüz."

Şehit babaları unutulmadı

Mesajında toplumsal hassasiyetlere ve vatan uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısına da ortak olan Özgür Özel, "Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" diyerek fedakar babaları özel olarak andı.

Özel, mesajını evlatlarının geleceği için gece gündüz demeden alın teri döken tüm babalara minnetini sunarak şu sözlerle tamamladı:

"Evlatlarına onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele eden tüm babalarımıza selam olsun!"