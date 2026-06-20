Son Mühür- İklim kriziyle mücadele, çevre hakları ve sürdürülebilir yaşam alanlarında ortak projeler yürütmek üzere iş birliği protokolü imzalayan Bornova Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği yerel politikaları güçlendirerek Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'e güçlü bir yerel katkı sunmayı hedefliyor.

Bu işbirliği tarafından yürütülen çalışmalarla ama karbon emisyonunun azaltılması ve toplumsal iklim dayanıklılığının artırılması. Avrupa Enerji Kentleri Ağı Yönetim Kurulu Üyesi olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz tarafından imzalanan bu protokol, katılımcı yerel yönetim anlayışına örnek bir model sunuyor.

Geçmişten geleceğe uzanan anlamlı iş birliği

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, " Bundan yıllar, yıllar, yıllar önce ben Bornova Belediyesi'nde normal bir çalışanken Çocuk Meclisi'nde olan kardeşimiz Gaye büyümüş ve iklimle ilgili önemli çalışmalar yapmış. Biz de onların derneğiyle beraber iklim temalı bir protokole imza attık. Kendisiyle aynı amaçta bir protokol imzalamaktan, çocukluğundan beri göstermiş olduğu aktif mücadelenin bir yerinde bizim de imza koymuş olmamızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz."

"Doğayla uyumlu ve yoğun bir çalışma süreci yürütüyoruz"

"Bu dönem doğayla uyumlu, yoğun bir çalışma süreci yürütmeye çalışıyoruz. Hem yeni bir enerji için hem karbon emisyonu için hem de yerinde üretim için çok yoğun bir mesai harcıyoruz" diyerek ilçedeki çevre yatırımlarının hız kesmeden süreceğini müjdeledi.

Hedef: COP31'de yerelin sesini dünyaya duyurmak

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ise hedeflerini şu sözlerle aktardı:

" Bornova Belediyesi ile Sosyal İklim Derneği olarak geliştirdiğimiz bu protokol bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarla, gençlerle, tüm üyelerimizle, Bornova'daki tüm gönüllülerimizle Bornova'nın iklim kriziyle mücadelesini desteklemek, politikaları yerelleştirmek ve ülkemizin bu sene ev sahipliği yapacağı COP31'e yerelin sesini daha güçlü duyurmak için çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Başkanımıza ilgisi için çok teşekkür ederiz."