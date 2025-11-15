Son Mühür- Sadık Şendil’in kaleme aldığı ve Müjdat Gezen’in yönetmenliğini üstlendiği klasik müzikal “7 Kocalı Hürmüz”, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluştu. Yeni kadroda Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen ve Şeyla Halis’in yer aldığı yapımda, Mine Koşan özel konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

Kulis gerilimi ve tartışmalar

Müziğin perde açmasının ardından kuliste gerilim yaşandığı iddia edildi. Bazı kaynaklara göre Koşan, kendisine verilen işarete rağmen kaside bölümüne geç sahneye çıktı. Bu durum, sahne akışını etkilediği gerekçesiyle Çağla Şıkel’in tepki gösterdiği öne sürüldü. Ayrıca Koşan hakkında kuliste aşırı sigara tükettiği yönünde şikayetlerin yapım ekibine iletildiği iddia edildi.

Projeden çıkarılması ve tepkiler

İddiaya göre yapımcılar, yaşanan bu gelişmelerin ardından Koşan’a projedeki görevine son verdi. Olay, sosyal medyada ve sahne çevrelerinde geniş yankı buldu.

Mine Koşan cephesi: Yargı yoluna gidecek

Koşan’ın kardeşi ve menajeri Ayda Koşan, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Koşan ailesi iddiaları reddederek, sözleşme eksikliği ve alınan ani karar nedeniyle süreci yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Ayda Koşan, Müjdat Gezen’in önceleri projede Koşan’ın yer alması gerektiğini söylediğini ancak sonrasında kararın ekip tarafından alındığını aktardı. Açıklamada, “6 dakikalık bir rol için projeden çıkarılmamız adil değil. Konuyu yargıya taşıyacağız” ifadelerine yer verildi.