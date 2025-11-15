Son Mühür/ Beste Temel- ‘Doğa’ karakteriyle dört sezon boyunca dizinin merkezinde yer alan Sıla Türkoğlu, finaldeki ölüm sahnesiyle projeye veda etti.

Final sonrası ilk hamle sosyal medyadan geldi

Kızılcık Şerbetinden ayrılan Sıla Türkoğlu, final sahnesi yayınlanır yayınlanmaz Instagram hesabında dikkat çeken bir temizlik yaptı.

Türkoğlu, 4 yıllık partneri Doğukan Güngör ve dizinin çok konuşulan isimlerinden Feyza Civelek’i takipten çıkardı.

Doğukan Güngör’ün hamlesi kafaları karıştırdı

Türkoğlu’nun final sonrası yalnızca Feyza Civelek’i değil, partneri Doğukan Güngör’ü de takipten çıkarması dikkat çekti. Bu hamle, uzun süredir konuşulan “set içinde gerilim” iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Eski röportaj yeniden konuşuluyor

Feyza Civelek’in aylar önce verdiği bir röportaj, bugün yaşanan krizle birlikte yeniden gündem oldu. Civelek o açıklamasında, sevgiliyken ayrılan ve öpüşme sahnelerini oynamak istemeyen bir dizi çiftinden söz etmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. ‘Ben bu rolü oynamam’ diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor…”

Bu sözler, o dönem öpüşme krizi yaşadığı iddia edilen Sıla Türkoğlu – Doğukan Güngör ikilisine gönderme olarak yorumlanmıştı.