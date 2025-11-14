İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında gerçekleşen iki farklı operasyonda, toplamda 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, motor arızası nedeniyle tehlikede olan bir lastik bottaki 26 düzensiz göçmen de kurtarılarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Mobil radar tespitiyle başlayan ilk operasyon

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, ilk olay Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından deniz yüzeyinde seyreden bir lastik botun tespit edilmesiyle başladı. Botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye derhal bir Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle durdurulan söz konusu lastik bot içerisindeki 19'u çocuk olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İkinci bottaki 46 kişilik grup

İlerleyen saatlerde, yine Dikili açıklarında başka bir lastik botta düzensiz göçmen olduğu yönünde istihbarat alınması üzerine ikinci bir Sahil Güvenlik botu olay mahalline sevk edildi. Sahil Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan bu bottaki 46 düzensiz göçmen daha yakalanarak karaya getirildi. Böylece, iki operasyonda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 88'e ulaştı.

Motor arızası nedeniyle sürüklenen göçmenler kurtarıldı

Aynı bölgede, tehlikeli bir durumun ortaya çıkmasıyla üçüncü bir müdahale gerekliliği doğdu. İlçe açıklarında bulunan bir lastik botun motor arızası yaptığı, denizde sürüklendiği ve bottaki kişilerin yardım çağrısında bulunduğu bilgisi Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ulaştı.

Gelen ihbar üzerine acilen bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Görevlendirilen ekipler, sürüklenmekte olan lastik bottaki 6'sı çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtararak can kaybını önledi.

Yasal işlemler için göç idaresine teslim edildiler

Yakalanan ve kurtarılan tüm düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.