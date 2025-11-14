Son Mühür- Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Antalya’da verdiği konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede performans sergileyen Karaca, son şarkısını söylediği sırada bileğini burkunca konser alanında kısa süreli panik yaşandı. İlk müdahale Antalya’da sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İzmir’e dönerken açıklama yaptı: “MR sonrası belli olacak”

Yaşadığı şehir olan İzmir’e doğru yola çıkan ünlü şarkıcı, The Magazin Time’a sağlık durumuyla ilgili konuştu. Karaca, “Şu an için ayağımda ne var bilmiyorum. İzmir'e gidiyorum, orada MR çektireceğim. Biraz ağrılarım var. Sonuç MR sonrası belli olacak.” dedi.

“Talihsiz bir olay yaşandı”

Işın Karaca’nın yakın arkadaşı, sanatçının hastane yatağında ayağı sargılı şekilde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımda, “Dün akşam Antalya’da konsere geldik. Talihsiz bir olay yaşandı. Kraliçemiz ayağını incitti. Ama yine güler yüzü yerinde. Geçmiş olsun güzel kadın.” ifadeleri yer aldı.

Fotoğrafta moralinin yerinde olduğu görülen Karaca ise gönderiye esprili bir yorum bıraktı: “Retro musun, Tetro musun, Nazar mısın? Ekiple en komik fotimiz olabilir mi?”

Hayranlarından geçmiş olsun mesajı yağdı

Kazanın ardından sosyal medya hesaplarında binlerce yorum alan ünlü şarkıcıya, hem sevenlerinden hem de ünlü isimlerden çok sayıda geçmiş olsun mesajı gönderildi.

MR sonuçları bekleniyor

Işın Karaca’nın sağlık durumuna ilişkin net bilgi, İzmir’de yapılacak MR çekiminin ardından belli olacak. Sanatçının konser takviminde şimdilik bir değişiklik yapılmadığı öğrenildi.