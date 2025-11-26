İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun su alıp batma tehlikesi geçirmesi üzerine acil durum ilan edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen kurtarma operasyonunda, 17 düzensiz göçmen denizden sağ olarak çıkarılırken, maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmen için ise bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Yardım çağrısı üzerine kapsamlı seferberlik

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, içinde bir grubun bulunduğu lastik bottan acil yardım talebi ulaştı. Botun su alarak ciddi bir tehlike altında olduğu bilgisi üzerine, zaman kaybetmeksizin olay bölgesine Sahil Güvenlik'e ait bir geminin yanı sıra dört adet bot ve bir helikopter yönlendirildi. Ekipler, zorlu deniz koşullarına rağmen olay yerine kısa sürede ulaştı.

Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hızla hareket eden Sahil Güvenlik personeli, ulaştıkları alanda hem yarı batık durumdaki botun çevresinde hem de deniz yüzeyinde bulunan toplam 17 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtararak güvenli bölgelere nakletti. Ancak bu kurtarma operasyonu sırasında, ne yazık ki bir düzensiz göçmenin cansız bedenine de ulaşıldığı kaydedildi.

Kayıp bir kişi için zamanla yarış

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk ifadeler ve bilgiler doğrultusunda, bir kişinin daha kayıp olduğu ve denizde olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olduğu düşünülen bir düzensiz göçmeni bulmak amacıyla bölgeyi karış karış tarayarak arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Tüm birimler, bir kişinin daha sağ salim bulunması umuduyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.