İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki çiftçi Ahmet Kemal Kahya, iki farklı bahçesinde yetiştirdiği ceviz ağaçlarının kesilmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Mehmet Akif Ersoy ve Sütçüler mahallelerinde toplam 250 ağaca bakan Kahya, 30 ağacının gövdelerinden kesildiğini görünce jandarmaya başvurdu.

“Ceviz sevda işidir, 30 ağacım kesilmiş”

Bahçelerin babasından miras kaldığını belirten Kahya, yaşadığı şoku şöyle anlattı: "23 Kasım günü bahçemize geldiğimizde ağaçların gövdelerinden kesik olduğunu gördük.

Baktık ki 30 tane ağacım kesilmiş. Çok büyük üzüntü yaşadık. Ceviz sevda işidir. Yani sevdayla yapabileceğimiz bir iş. Gelip gölgesinde oturuyoruz.

Ondan sonra cevizini topluyoruz, dinleniyoruz. Kesmek hiçbir kimseye bir şey getirmez. Gerek memleket ekonomisi açısından gerek insanlık açısından bu büyük bir ayıp."

“Cevizleri bir evladımız gibi büyüttük”

Ceviz yetiştirmenin meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Kahya, duygularını şöyle ifade etti: "Kendi ellerimizle diktik, eşimle dişimizle, tırnağımızla çalıştık.

Cevizleri bir evladımız gibi büyüttük. Torunlarımıza miras bırakmak amacıyla bu işi yaptık. Geleceğimize bir mirastı. Ama görüldüğü gibi katliam yapıldı. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Jandarma gerekli incelemeleri şu aşamada yapıyor. İnşallah suçlular bulunur, gereken cezaları alırlar."

Kızı Öznur Gazel: “Burada 30 insan ölmüş gibi”

Kahya’nın kızı Öznur Gazel de çocukluğunun ceviz bahçelerinde geçtiğini belirterek olayla ilgili şunları söyledi:

"Bunlar da bir canlı. Burada 30 ağaç kesilmiş, yani 30 insan ölmüş burada. Bu ağaçlar ne emeklerle yetişiyor? Bunu yapan acaba hayatında bir tane ağaç yetiştirdi mi?"

Jandarma soruşturma başlattı

Jandarma ekiplerinin iki bahçede inceleme yaptığı, ağaçları kesen şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.