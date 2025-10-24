Son Mühür - 45 yaşındaki ünlü komedyen Şahan Gökbakar, çocuklarının eğitimi için önemli bir karar alarak Türkiye’den ayrıldı. Daha iyi bir eğitim imkânı sunmak amacıyla eşi Selin Gökbakar ile birlikte geçtiğimiz aylarda İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınan Gökbakar, çocuklarını burada bir okula kaydettirdi.

İngiltere'de yaşamaya karar verdi

SnobMagazin’in haberine göre, tamamen İngiltere’ye taşınan ve ailesinin yanında olmak isteyen Gökbakar, Türkiye’ye yalnızca projelerini takip etmek amacıyla zaman zaman geleceği belirtildi. Başta Recep İvedik serisi olmak üzere birçok popüler projeye imza atan komedyen, senaryo çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor.