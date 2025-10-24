Son Mühür- Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da talihsiz bir kapkaç olayına maruz kaldı. İçinde pasaportunun, bilgisayarının ve diğer tüm değerli eşyalarının bulunduğu çantasının çalındığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Tilki, durumu takipçileriyle paylaşarak acil yardım çağrısında bulundu.

ABD konseri öncesi büyük engel

Sosyal medya paylaşımında büyük bir endişe dile getiren Tilki, çalınan Türk pasaportunun hayati önem taşıdığını belirtti. Ünlü sanatçı, kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çok önemli bir sahne performansı sergilemek üzere olduğunu ve bu nedenle pasaportunu derhal bulması gerektiğini vurguladı. Yaşadığı şoku ve aciliyeti ifade eden şarkıcı, pasaportunu bulup kendisine ulaştırana büyük dualar edeceğini de sözlerine ekledi.

Çantanın çalındığı konum ve arama bölgesi

Aleyna Tilki, kapkaç olayının Amsterdam'daki Nieuwe Keizersgracht bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı. Çantanın model görselini de paylaşan şarkıcı, kapkaççıların genellikle değerli eşyaları alıp pasaport gibi belgeleri çevreye veya çöp kutularına attığı yönündeki yaygın bilgiyi aktardı. Bu durumun ışığında Tilki, takipçilerinden özellikle çalınan çantanın kendisini ya da tek başına Türk pasaportunu Nieuwe Keizersgracht ve yakın çevresindeki semtlerde aramalarını rica etti. Çoğu kişinin pasaportunu bu şekilde bulduğunu belirterek, her iki ihtimalin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyadan yoğun destek ve takip

Aleyna Tilki'nin bu yardım çağrısı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları ve takipçileri, sanatçının pasaportuna kavuşması için destek mesajları yayınlarken, bölgedeki Türk vatandaşları ve diğer kullanıcılar da arama çalışmalarına yardımcı olmak için seferber oldu.