3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka’nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, futbol kariyerini eğitimcilik kimliğiyle harmanlıyor. 25 yıldır aktif olarak beden eğitimi öğretmenliği yapan Basatemür, Türk futbolunda alt liglerden 1.024 profesyonel futbolcunun bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesinin tartışıldığı dönemde, “Hoca” kimliğini sahada ve sınıfta ön plana çıkarıyor.

Okuldan sahaya: Genç yetenekleri keşfetme

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan 52 yaşındaki Basatemür, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulda öğretmenlik yapmaya devam ediyor. Antrenman programlarını okul derslerine göre planlayan tecrübeli teknik adam, sabahları öğrencilerine beden eğitimi dersi verip öğleden sonra futbolcularının başında antrenmanlara çıkıyor.

Kariyerinde başarıyı eğitimle bütünleştirdi

Kariyerinde 5 yıl çalıştırdığı Somaspor’u 3’üncü Lig şampiyonu yapan, ardından Menemen FK ile 2’nci Lig Play-Off’larına yükselen Basatemür, Karşıyaka’da da şampiyonluk mücadelesi verirken eğitimcilik rolünü sürdürmeye devam ediyor. Okulda keşfettiği oyunculardan biri olan 21 yaşındaki ön libero Mert Önal, sezon başında Turgutluspor’dan 1’inci Lig ekibi Erzurumspor’a transfer oldu.

YouTube’dan profesyonelliğe

Amatör liglerden ve altyapılardan yetenekleri profesyonel arenaya taşıyan Basatemür, birçok oyuncuyu video paylaşım platformu YouTube üzerinden keşfetti. Yıllardır amatör maçları saha kenarından takip eden deneyimli teknik adam, Süper Lig ve 1’inci Lig’e Emrecan Bulut, Mahmut Şat, Rıdvan Dönmez, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz ve Üzeyir Ergün gibi isimleri kazandırdı.