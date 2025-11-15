Sultanlar Ligi’nde geride kalan dört haftada 1 galibiyet ve 3 yenilgi alan Göztepe, yarın evinde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. İzmir temsilcisi, ligde 2 galibiyeti bulunan bir sıra üstündeki Türk Hava Yolları ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma ve hakem bilgileri

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Hakkı Demiralay ve Engin Duman hakem ikilisi yönetecek.

Bilet fiyatları belirlendi

Ev sahibi takımın taraftarları için biletler kategoriye göre 250, 300 ve 400 TL’den satışa sunulurken, misafir takım seyircisi biletleri 500 TL olarak belirlendi.

Aras Spor, Ankara’da Zeren Spor’a Rakip Olacak

Ligde İzmir’i temsil eden bir diğer ekip Aras Spor ise Ankara deplasmanında saat 17.00’de Zeren Spor karşısında sahaya çıkacak.