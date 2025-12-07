Manisa 1. Amatör Küme Alaşehir Grubu’nda Selendi Belediye Spor ile Trazlar Spor arasında oynanan mücadele, konuk ekibin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahada 7 kişi kalması üzerine 77. dakikada tatil edildi. Karşılaşmanın sonucu için son sözü Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) söyleyecek.

Selendi hızlı başladı, farkı ikinci yarıda açtı

Selendi 3 Eylül Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Kadir Genç, Altay Akkaynak ve E. Yağız Özkızılcık hakem üçlüsü yönetti. Taraftarının desteğini arkasına alan Selendi Belediye Spor, 20. dakikada Hamza’nın golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 65. dakikada Yağız Berk ile farkı 2’ye çıkardı. Aynı oyuncu 70. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 3-0’a taşıdı.

Trazlar 7 kişi kaldı, maç tatil edildi

Trazlar Spor’da art arda yaşanan sakatlıklar takımın sahada yalnızca 7 oyuncuyla kalmasına yol açtı. Yedek oyuncusu bulunmayan konuk ekip oyuna devam edemeyince hakem Kadir Genç, karşılaşmayı kurallar gereği 77. dakikada tatil etti. Karşılaşmanın 3-0 Selendi Belediye Spor lehine tescillenmesi beklenirken, kesin kararın Manisa ASKF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Selendi Belediye Spor, gelecek hafta sahasında S. Yıldırım Spor’u konuk edecek.