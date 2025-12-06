Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’na katılacağına olan inancını dile getirerek, “İnşallah önce Romanya'yı eleyip ondan sonra da Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Bak, Manisa’nın Soma ilçesinde inşası tamamlanan Nazım Yavuz İlçe Stadı’nın açılış programına katıldı. Açılış öncesinde sahaya çıkan Bak, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve diğer protokol üyeleriyle birlikte kısa süreli futbol oynadı.

Törende konuşan Bak, Türkiye’nin son çeyrek asırda spor alanında önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ülkenin dört bir yanında modern spor tesisleri, gençlik merkezleri ve yurtların inşa edilmeye devam ettiğini söyledi. Manisa’da gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Bakan Bak, bu çalışmaların hem spor kültürünü geliştirdiğini hem de lisanslı sporcu sayısında artış sağladığını vurguladı. A Milli Takım’ın 2026 hedeflerine de değinen Bak, “Milli takımımız 2 maç sonrasında Dünya Kupası için inşallah Amerika'da olacak. Kuralar çekildi, hepiniz takip ettiniz dün akşam. İnşallah önce Romanya'yı eleyip ondan sonra da Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz. Takımımız genç bir takım. Buradan yetişen pek çok sporcularla beraber Türk futbolu önemli bir sürece doğru gidiyor” dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapmaya devam ediyoruz"

Futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol branşlarında elde edilen başarıların da gurur verici olduğunu ifade eden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sporda büyük bir ivme var. Spor organizasyonu açısından büyük bir ivme var. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'de organize edeceğiz. Ortak olarak İtalya ile beraber organize edeceğiz ama yapılan modern tesisler sebebiyle büyük bir kısmı büyük ihtimalle Türkiye'de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize verdiği talimatlar doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapmaya devam ediyoruz.”

Soma’ya kazandırılan 6 bin kişilik stadın ilçe için hayırlı olmasını temenni eden Bakan Bak, burada mücadele edecek tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Kasapoğlu: 6 bin kişilik modern altyapı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Soma için önemli bir gün yaşandığını belirterek, “Soma'ya stat yatırımı başta olmak üzere çok özel bir gençlik merkezi, bir yarı olimpik havuz, 12-13 mahalleye halı sahalar, Vali Muzaffer Ecemiş Salonu'nun yenilenmesi gibi birçok eseri kazandırdık. Bugün de bu güzel stadı, 6 bin kişilik modern bir altyapıyı şehrimize kazandırdık” diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken, Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Nazım Yavuz İlçe Stadı’nda oynanan Nesine 2. Lig karşılaşması olan Somaspor–Menemen FK maçını tribünden takip etti.